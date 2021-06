De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. Maar het is niet de verwachting dat het oprukken van deze variant op korte termijn zal leiden tot hogere ziekenhuisopnames. Ook zijn de versoepelingen in juni en juli niet in gevaar, stelt het RIVM. ,,Vaccins bieden bescherming: ook tegen de Delta-variant.’’

In de steekproef van positieve coronatesten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iedere week aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt dat de Delta-variant nu ongeveer 9 procent van het totale aantal coronagevallen veroorzaakt. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongeren die het virus de laatste tijd in Spanje of Portugal opliepen, de Delta-variant kreeg.

Positief is dat de coronavaccins die tot nog toe beschikbaar zijn bescherming bieden tegen alle varianten van het virus. “Ook tegen de Delta-variant”, aldus het RIVM. Het is dan ook de verwachting dat de opmars van de Delta-variant op korte termijn niet zal leiden tot hogere Covid-19 ziekenhuis- en IC-opnames, ook niet met de aankomende versoepelingen. Vorig jaar liep het aantal besmettingen na een relatief rustige coronazomerrichting het najaar op. Dit kwam doordat reizigers besmet raakten op hun vakantiebestemming en het virus mee terugnamen naar Nederland. Dit gecombineerd met meer sociale contacten zorgde voor een verdere verspreiding van de nieuwe varianten in Nederland.

Najaar

Op dit moment is het najaar een punt van zorg, als de Delta-variant is dominant is geworden. Ook het seizoenseffect zorgt dan weer voor meer besmettingen. De meer besmettelijke kan dan tot een nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog niet iedereen in Nederland (volledig) is gevaccineerd. Een toename van besmettingen kan leiden tot een toename van ziekenhuis-en IC-opnames. Of de deltavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook ziekmakender wordt verder onderzocht.

Ondertussen blijkt uit de nieuwe weekcijfers dat het coronavirus steeds minder rond gaat in Nederland. Het aantal mensen dat nog besmettelijk is, is bijna gehalveerd. In de afgelopen week zijn 36 procent minder positieve coronatesten gemeld dan de week ervoor. Wel namen meer mensen het coronavirus mee uit Portugal. Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het RIVM. Op 7 juni werden er nog bijna 42.000 besmettelijke personen gemeld in Nederland. Deze week gaat het om zo'n 26.000 mensen.

In totaal testten 5714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder. Dat komt neer op 816 per dag, het laagste niveau sinds begin september. Op 7 juni ging het nog om 8.981 positief getesten in één week tijd. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 53 naar 34. Ook het percentage positieve testen is omlaag van 5,2 naar 4,3 procent.

Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen is ook fors omlaag: naar 35 procent. Op de IC werden zo'n 26 procent minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan de week ervoor.

De reproductiegetallen die gebaseerd zijn op het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en IC-opnames duiken daarmee verder onder de 1. Op basis van het aantal gemelde besmettingen is dit nu 0,77. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen.

Vanuit het buitenland

Van de mensen die besmet bleken, waren er 471 recent in het buitenland geweest. Dat is ruim 8 procent. Portugal staat met stip bovenaan: 192 mensen bij wie het virus afgelopen week werd geconstateerd, waren in de twee weken ervoor in dat land geweest. Dat is ruim 40 procent van alle mensen die recent in het buitenland waren geweest en na terugkomst in Nederland positief testten. Een week eerder testten 134 Nederlanders positief na een bezoek aan Portugal.

Spanje stond vorige week nog op de eerste plaats, nu op de tweede. De GGD’en noteerden 107 besmettingen na een bezoek aan het land. Een week eerder waren het er beduidend meer: 191. Na Spanje en Portugal volgen de buurlanden België (26 gevallen) en Duitsland (17 gevallen).

Het RIVM signaleerde vorige week al dat vooral jongeren besmet raken tijdens een vakantie in Spanje of Portugal. Het instituut riep iedereen tussen de 17 en 24 jaar op na thuiskomst vanuit de twee landen een test te doen bij de GGD, ook zonder klachten.

Reden tot waakzaamheid

Ondanks het verder uitdoven van corona in Nederland, blijft er ook reden tot waakzaamheid, want een besmettelijkere variant, de Delta-variant is in opmars. ,,We zien dat die Deltavariant voet aan de grond heeft gekregen in Nederland’’, aldus RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis tegenover deze site. Met de Delta-variant wordt gedoeld op de variant, die ook wel Indiase variant wordt genoemd, omdat die daar als eerste is ontdekt.

Vanaf de tweede week juni was er een opvallende toename van positieve coronatesten en clusters bij jongeren die terugkwamen uit Spanje en Portugal. Verder onderzoek van de monsters van terugkerende Amsterdamse jongeren, het zogenaamde sequencen, bracht aan het licht dat een groot deel van deze besmettingen door de Delta-variant is veroorzaakt. De Delta-variant heeft op dit moment een aandeel van ongeveer 9 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Volgens het RIVM is er ‘een reële kans’ dat die Delta-variant ‘de overhand gaat krijgen in Nederland’. ,,Net zoals eerder gebeurde met de Britse variant’’, aldus de RIVM-woordvoerder. Delta zal naar verwachting in de loop van deze zomer de Alfa-variant (Britse variant) verdrongen hebben als dominante virusvariant in Nederland.

Lees door onder de foto

Volledig scherm De Britse premier Johnson kondigde aan dat versoepelingen voorlopig worden uitgesteld vanwege de deltavariant. © AFP

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië kondigde eerder aan dat hij de versoepeling in Engeland met vier weken uitstelt vanwege van de deltavariant. De deltavariant van het coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die daar het eerst is gevonden - verspreidt zich ook in Nederland. ,,Het grote risico is dat deze van examenfeestjes teruggekeerde jongeren de deltavariant verder gaan verspreiden in Nederland’’, vreesde het RIVM eerder al.

Toch verwacht het Outbreak Management Team - dat het kabinet advies geeft over de te nemen maatregelen - niet dat de opmars van Delta variant reden zal zijn om in de maanden juni en juli af te wijken van de voorgenomen versoepelingen. ,,Het OMT verwacht daarin op korte termijn (juni, juli) geen kentering maar overweegt ook dat dit daarna anders kan worden door onzekere factoren’’, ze schreef het OMT in de laatste brief naar de Tweede Kamer.

Vaccinaties

De beste bescherming tegen het virus is volgens het RIVM vaccinatie. ,,Om verspreiding van het virus en de Delta-variant zo veel mogelijk af te remmen is het belangrijk dat mensen in Nederland, ook nu er weer meer kan, zich aan de maatregelen blijven houden’’, aldus het instituut.

Er zijn nu bijna 13,9 miljoen vaccinaties gezet. Sinds afgelopen zaterdag kunnen ook mensen met geboortejaar 2003 een vaccinatieafspraak maken, wat betekent dat alle volwassenen een aanbod voor vaccinatie hebben gekregen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.