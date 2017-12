Demonstratie Dokkum rustig verlopen

Twee arrestaties verrichtDe demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum is vanmiddag rustig verlopen. De groep demonstranten begaf zich iets na 16.00 uur weer naar de bussen waarmee ze vanmorgen uit Amsterdam kwamen en ook weer mee terugkeren. De burgemeester van de Friese stad had een noodbevel afgekondigd waardoor agenten preventief konden ingrijpen maar dat was niet nodig.

Volledig scherm Het protest tegen Zwarte Piet in Dokkum verliep rustig. © anp De ongeveer 200 actievoerders hadden een plein toegewezen gekregen waar ze hun onvrede konden uiten. Ze droegen spandoeken met daarop teksten als 'Zwarte Piet is zwart verdriet'. De mensen die tegen het protest waren mochten het plein niet op.



De tegenstanders van Zwarte Piet hadden op 18 november tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum al actie willen voeren. Maar ze werden toen op de A7 tegengehouden door een groep Friese voorstanders van de Zwarte Piet. Nederland Wordt Beter vroeg daarom alsnog om een vergunning om zaterdag actie te kunnen voeren.



Ook vertegenwoordigers van het extreemrechtse Pegida meldden zich vanmiddag in Dokkum maar zij waren al snel weer verdwenen. De politie hield twee mensen aan die geen geldig identificatiebewijs konden laten zien.

'We stoppen niet'

De betoging begon omstreeks 14 uur en mocht volgens de vergunning duren tot 16 uur. De sfeer op het plein was rustig. Tijdens de demonstratie waren geen andere mensen welkom. De actievoerders tegen Zwarte Piet zijn voorlopig niet van plan te stoppen met betogen tegen Zwarte Piet. ,,We gaan door tot de allerlaatste piet de benen heeft genomen'', zei Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep. ,,Nu is Nederland tegen ons, maar over twintig jaar zal Nederland ons dankbaar zijn.''

Voor de toespraak van Afriyie bracht burgemeester Marga Waanders kort een bezoek aan de actievoerders. Ze wilde alleen kwijt dat ze kwam om kennis te maken met de groep en om de sfeer te proeven. Na enige tijd vertrok ze weer.

De groep betogers werd vanuit Amsterdam begeleid door agenten op elf motoren, vijf ME-busjes, een commandowagen en agenten in burger. Hetzelfde gebeurt op de terugweg vanuit Dokkum. Twee vrachtwagens van de wegenwacht zijn paraat om eventuele wegblokkades te kunnen opruimen. Er komen ook nog mensen met eigen vervoer.



Dokkum zou op sommige plekken hermetisch afgesloten zijn geweest. Alle toegangswegen worden gecontroleerd. Ook de weg tussen Leeuwarden en Dokkum wordt beveiligd met motoragenten op elke op- en afrit en bij carpoolplaatsen. In de stad is zeer veel politie aanwezig.



De maatregelen zijn genomen omdat de politie informatie heeft dat behalve tegenstanders van Zwarte Piet van de Stichting Nederland Wordt Beter, ook andere groepen zich zullen melden in de Friese stad. Zo wil het extreemrechtse Pegida Nederland vanaf 12.00 uur met zwarte pieten pepernoten uitdelen in het centrum van Dokkum.



Noodbevel

De gemeente Dokkum heeft een noodbevel uitgevaardigd, waardoor iedereen op het terrein gecontroleerd mag worden. Uit het noodbevel blijkt dat de 'driehoek' (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), ondanks alle veiligheidsmaatregelen, rekening houdt met ongeregeldheden en vernieling.

Wegblokkade

Eigenlijk moest het protest twee weken geleden al plaatsvinden tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. De demonstratie werd die zaterdag verboden nadat twee bussen met actievoerders op de snelweg A7 bij Joure waren tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet.

Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren.

Verslaggever Jeroen Schmale rijdt mee met de colonne richting Dokkum.

