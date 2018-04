Den Haag krijgt stripfiguur-superheld: 'Goed en kwaad. Niets ertussen'

Bijen bedreigd: oproep om vandaag half uurtje bijen te tellen

21 april Na vogels in de tuin, spinnen en vlinders, mogen Nederlanders vandaag bijen gaan tellen. Omdat de helft van de wilde bijensoorten in Nederland met uitsterven wordt bedreigd, vindt vandaag en morgen de eerste Nationale Bijentelling plaats. De oproep: Doe mee en tel een half uurtje de bijen bij jou in de tuin of in de buurt.