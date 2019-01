Den Helder brak gesprek over atelier kunstenaar Rob Scholte te vroeg af

De gemeente Den Helder had de onderhandelingen met kunstenaar Rob Scholte over de aankoop van een voormalig postkantoor eind 2017 niet mogen afbreken. Dat oordeelt de rechtbank in Alkmaar in een zaak die Scholte tegen de gemeente had aangespannen.