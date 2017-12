Denk en FvD: bedrijven moeten weg uit Westelijk Havengebied

Dat bleek tijdens een debat over de toekomst van Schiphol en de Haven Amsterdam maandagavond, in Pakhuis de Zwijger. Het was het eerste verkiezingsdebat van de nieuwe partijen die tijdens de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor het eerst mee willen dingen naar een zetel.



Volgens Anton van Schijndel, nummer 3 op de kieslijst van Forum voor Democratie, eist de woningnood onder de Amsterdamse middenklasse z'n tol, die opgebracht moet worden voor bedrijven. "Een bedrijf als Cargill (Bunge, red.) in het havengebied levert een paar honderd niet zo hoogwaardige arbeidsplaatsen op. (...) Ook bedrijven met een zware milieulast kunnen beter verplaatst worden in de richting van IJmuiden," zei Van Schijndel.



Ook Denk Amsterdam, net als FvD een grote uitdager van de gevestigde orde in Amsterdam, had weinig goeds over voor ondernemingen in Amsterdam die geen economische binding met de stad hebben. "Dat is waar het om gaat, bedrijven die dat niet hebben hoeven niet per se binnen de Ring te blijven. Ook prestigepanden, zoals dat nieuwe hoofdkantoor van Booking.com, is wat ons betreft niet nodig op de plek waar het nu gepland staat."



Woningbouw

Er bestaat brede overeenstemming, ook binnen de bestaande partijen, om de zittende bedrijven in het Westelijk Havengebied de komende tientallen jaren te verplaatsen naar elders, ten gunste van woningbouw.



Maar volgens havenvereniging ORAM begaan de gemeente en de partijen in de gemeenteraad de fout om eerst de woningen in te plannen, waarna er pas gekeken wordt naar het lot van de havenbedrijven. "Deze ondernemingen willen best praten over verplaatsing, maar dan wel naar een andere goeie plek, inclusief compensatie. Daar begint het," aldus ORAM-directeur Kees Noorman.



