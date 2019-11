Dennie werd mishandeld na het stappen: 'Ze bleven op hem springen'

,,Ik krijg de klap nu pas", zegt Ramona Disseldorp. ,,Toen ik ons zoontje vanmorgen naar school bracht, barstte ik in tranen uit toen mensen me vroegen hoe het met Dennie gaat.” Disseldorps vriend Dennie Baas (32) werd in de nacht van zaterdag op zondag door een groep jongeren in het centrum van Veenendaal in elkaar geslagen. De schrik zit er goed in bij het gezin. Zelf was ze er die avond niet bij. ,,Mijn vriend was samen met zijn neefje Cyfano Oppier (18) naar de Amsterdamse avond in eetcafé Het Zwarte Schaap.”



Rond 03.00 uur die nacht, verlieten de twee volgens Disseldorp het café om een broodje te gaan eten bij de Döner Corner in het centrum van de stad. ,,Op het bankje voor de dönerzaak zat een groep jongeren. Daar tegenover, voor het gemeentehuis, zaten er ook een paar. Volgens Cyfano riepen de jongeren 'doorgesnoven kerel' en 'dronkenlap oprotten' naar zijn oom." Die roept iets terug in de trant van 'houd je bek'. Baas en Oppier eten na het incident een broodje. Als ze de zaak verlaten, wordt Baas op zijn achterhoofd geslagen.