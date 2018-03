Depressie Vereniging blij met openhartige dj: waanzinnige stap

Volgens Wolthuis is er niet één oorzaak voor depressie, maar gaat het vaak om ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Zoals het verwerken van verlies. ,,Dat kan de dood van een geliefde zijn, maar ook het stuklopen van een relatie of het verlies van werk'', legt zij uit. ,,Soms heeft depressie ook een fysieke oorzaak.''



De vereniging benadrukt dat hulp niet per se professioneel hoeft te zijn, of om medicatie hoeft te draaien. Zelfhulp biedt zeker soelaas en kent geen wachtlijsten. ,,Hulp is er in allerlei soorten en maten, van psychotherapie tot mindfulness. Sporten helpt ook. Sommigen maken het hoofd leeg door te gaan lopen. Anderen hebben er baat bij bepaald voedsel te laten staan of juist te nemen.’’



Herstel is volgens Wolthuis een zoektocht naar ‘wat past bij mij’ en ‘waar sta ik in het leven’. De website van de vereniging biedt houvast bij die zoektocht, zowel in professionele als alternatieve hoek. ,,Wij noemen het leren omgaan met het leven, of liever gezegd de zwarte randjes van het leven.’’