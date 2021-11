Derde aanhouding in zelfde dokterspraktijk voor het vervalsen van QR-codes

Dit zijn de waanzinni­ge dronefoto’s van meester Erik (die hij in zijn vrije tijd over de hele wereld maakt)

Hij moet even op een andere plek gaan staan om de telefoon goed te kunnen horen. De kinderen in de school zijn nogal luidruchtig. Erik Krugers is docent. Maar hij combineert dat leraarschap met een bijzondere hobby. Als hij niet voor de klas staat, stuurt hij zijn drone de lucht in over heel de wereld. ,,Het gaat mij om het mooiste en onverwachte plaatje.”

2 november