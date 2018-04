Derde deskundige nodig in zaak-Sharleyne

Taakstraf geëist tegen voormalig Ajacied Kenny Tete

16:04 Tegen voormalig Ajax-speler Kenny Tete (22) is in hoger beroep een taakstraf van 80 uur geëist, waarvan 30 voorwaardelijk. De voetballer moest zich verantwoorden voor een vechtpartij eind 2015 waarbij hij betrokken was. Ook zou hij zich tegen zijn aanhouding hebben verzet en een agent hebben beledigd.