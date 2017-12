Derde ster 'enorm emotioneel' voor Zeeuws restaurant Inter Scaldes

Tientallen bezoeken bevestigden: 'er was het afgelopen jaar een doorbraak qua gevoel en smaakallianties in het eten geweest.' Jannis, die bekendstaat om zijn nuchtere instelling: ,,Dat was enorm emotioneel. De tranen kwamen. Claudia had een hele rol wc-papier nodig en nog twee dozen tissues. Ik was eerst sprakeloos, trok daarna een fles champagne open en voelde toen ook een brok in mijn keel. Dat had ik nooit eerder meegemaakt. We hebben er zolang zo hard voor gewerkt. En doordat we niet de handdoek in de ring hebben gegooid, zijn we sterker en beter geworden.''



Claudia: ,,Ik kon domweg niet meer stoppen met huilen. Het was een emotionele ontlading. Jaren van bloed, zweet en tranen en keihard werken met onze brigade betaalden zich uit. Wat ons vooral geholpen heeft, is dat we ons niet gek hebben laten maken door tegenvallers. Zo is Jannis altijd in zijn eigen stijl blijven geloven, hij kookt voor onze gasten, niet voor een ster.''