Derk Wiersum was er voor de underdog

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum is vanochtend doodgeschoten in de straat waar hij woonde. De strafrechtadvocaat, die al langer werd bedreigd, wilde persoonsbeveiliging regelen maar die hulp kwam te laat. Hij laat een vrouw, zoon en dochter achter.

Vol onbegrip en geschokt reageren zijn collega's. Een zeer aimabel en intelligent persoon, reageert advocaat Mark Teurlings aangeslagen. Een vrolijke en opgeruimde advocaat, zegt strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers over de vermoorde advocaat. Om eraan toe te voegen: ,,Dit hoort niet te gebeuren, het is schokkend.”

Ook Wiersums directe collega, Bart Siwer, is ‘totaal geschokt’. ,,Een vriendelijke en kundige advocaat maar bovenal een echtgenoot en vader.” De verslagenheid is groot; Wiersum is een goede bekende in het wereldje van strafrechtadvocaten.

Al tijdens zijn studiejaren in Groningen lag zijn interesse bij strafprocessen. Vanaf zijn beëdiging als advocaat in 2003 deed hij tal van strafzaken - van groot tot klein, van geweldszaken tot zeden- en witwaszaken. Ruim tien jaar lang werkte hij bij het Amsterdamse kantoor Van Gessel Wiersum Jonge Vos Hammerstein. In 2014 vertrok Wiersum daar, waarna hij steeds meer aandacht kreeg voor de zware en georganiseerde criminaliteit. In een interview in Het Advocatenblad zei Wiersum daar zelf over: ,,Ik sta altijd de underdog bij. De verdachte is nu eenmaal een underdog die vecht tegen het systeem. Die heeft een advocaat verschrikkelijk hard nodig.”

Risico's

De groeiende belangstelling voor zware criminaliteit bracht hem en zijn collega-advocaat Bart Stapert bij de zaak van de kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi. Dat de risico's groot waren, wisten de twee. Het duo zei dat het OM niet bij machte was de veiligheid van de kroongetuige te garanderen; een paar maanden ervoor was zijn broer omgebracht. Die moord was voor collega Stapert een wake-upcall. Niet veel later werd hij rechter. ,,Iedereen kon opeens doelwit worden”, zei hij destijds tegen de Volkskrant. Wiersum liet zich niet uit zijn veld slaan en bleef Nabil. B’s advocaat.

Toch leek de advocaat de laatste maanden minder gerust op zijn eigen veiligheid. Over concrete bedreigingen sprak hij volgens collega's niet, maar volgens een aantal was hij wel bezig was met het inschakelen van persoonsbeveiliging, ook omdat hij die taak niet toevertrouwde aan justitie en politie.

Dat er sprake was van een levensbedreigende situatie voor de advocaat en zijn gezin, is een buurman van Wiersum in elk geval niet opgevallen. Hij zag wel met regelmaat een surveillancewagen door de straat, maar zocht daar nooit iets achter. Ook maakte Wiersum geen gespannen indruk op hem. ,,Nee, hij was altijd wel in voor een vriendelijk praatje", stamelt hij.

Vriendelijk

Vriendelijk en maatschappelijk gedreven, is ook hoe andere mensen de doodgeschoten advocaat omschrijven. Naast het bijstaan van Nabil B. zette hij zich in voor de stichting Dutch & Detained die rechtshulp biedt aan Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland. Ook was hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Breda. Volgens de Bredase strafpleiter Dirk Stoof was Wiersum een vakbekwaam en rustig persoon. ,,Hij was een no-nonsense type. Iemand waarbij je niet met onzin hoefde aan te komen.’’ In het verleden werkte hij ook als penningmeester van de inmiddels opgeheven Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden, een club die zich inzette voor de strijd tegen de doodstraf.