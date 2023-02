Dertig familieleden van Gökhan (34) stierven bij aardbeving: ‘Gelukkig leef ik nog’

Deelfiets populair bij reizigers door staking streekver­voer

Reizigers die doorgaans de bus of regionale trein nemen, pakten maandag en dinsdag vaker een deelfiets. Het gebruik lag volgens aanbieders hoger dan afgelopen weken. Door de staking in het streekvervoer rijden op sommige plaatsen in Nederland minder treinen, bussen en trams van onder meer Arriva, Keolis en QBuzz. Reizigers zoeken daarom naar alternatieven.

8 februari