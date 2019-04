Dertig maanden cel voor tantramasseur om ontucht met cliënten

‘Een derde budget omstreden Haga Lyceum ging naar directeur en familie’

6:30 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) meldt in een geheime rapportage dat bijna een derde van het schoolbudget van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in 2018 opging aan drie familieleden die werkzaam zijn op het lyceum, dat meldt NRC.