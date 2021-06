Deurbelbedrijf licht honderden mensen op, eigenaar (38) na jarenlange klachtenregen aangehouden

De oplichter was actief in de periode februari 2019 tot april dit jaar. Volgens de recherche liepen er zeshonderd aangiften tegen hem, voornamelijk uit Nederland maar ook uit België. In totaal gaat het om een schadebedrag van 130.000 euro.

De politie doorzocht de woning van de oplichter na de klachtenregen dinsdagmorgen in Drunen, waar hij verbleef. De auto, die bij de verdachte in gebruik is, een BMW 535D, is in beslag genomen. De man is vastgezet voor verder onderzoek.

Slimme deurbel

Mensen dachten bij het bedrijf een ‘slimme deurbel’ gekocht te hebben met een camera, waarmee ze de mensen aan de deur op hun telefoon konden bekijken. Maar er werd nooit geleverd. De bijhorende website Ringdong.nl was plotseling uit de lucht en ook telefonisch was er niemand bereikbaar.

In een uitzending van Opgelicht?! in september 2019 werd de eigenaar van de webshop geconfronteerd met de klachten van de klanten. Daar bleek de oprichter van de zaak geen zin in te hebben. Hij wilde geen antwoord geven op de kritische vragen. Toen hij de camera zag ging hij door het lint en dreigde hij de cameraman te slaan.

De programmamakers kregen de Waalwijkse website-eigenaar uiteindelijk wel zover dat hij wat vragen beantwoordde. Hij heeft de website doorverkocht, en verwijst daarom voor een oplossing van alle problemen naar de nieuwe eigenaar.

Reactie gedupeerden

Gedupeerde Maaike van der Aa richtte een Facebookpagina op om anderen te waarschuwen voor Ringdong.nl. Ze zegt blij verrast te zijn dat de eigenaar ‘eindelijk is opgepakt’. ,,Na jaren van oplichten en honderden mensen te hebben bestolen vind het het raar dat hij nu pas is aangehouden. Waarom kon dit niet eerder? Hoe dan ook, ik ben blij dat hij nu voor de rechter moet verschijnen.”

Door haar pagina op Facebook, die mensen aanspoorde aangifte te doen, stroomden er meldingen binnen bij de politie. ,,We bleven volhardend, dat heeft uiteindelijk geloond.”

Ze verwacht niet dat ze haar geld ooit nog terugkrijgt. ,,Die hoop heb ik al laten varen, maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat de oplichter moet . Hij moet boeten voor wat hij ons allemaal heeft aangedaan. De nieuwe eigenaar is alleen gebruikt als katvanger.”

Tweede aanhouding

Het bleek in eerste instantie dat ook die nieuwe eigenaar was opgelicht, zo ontdekte het programma. Hij kocht het ‘winstgevende’ bedrijf - zoals het hem werd aangeprezen - voor duizend euro. Maar nadat de klachten binnenstroomden, bleek het een flinke kat in de zak. Hij bleef achter met een schuld van 15.000 euro en is inmiddels zijn huis kwijt.

Dinsdagmorgen heeft deze man - de tweede eigenaar - zich bij de politie in Den Bosch gemeld. De 23-jarige Bosschenaar wordt ook van oplichtingspraktijken verdacht, zo laat de politiewoordvoerder weten. Hij zou na het overnemen van de website zijn doorgegaan met het aanbieden van goederen, zonder die te leveren. Ook hij is vastgezet.