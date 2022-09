Deze beestjes zijn bezig met opmars naar Nederland, maar of we daar blij mee moeten zijn?

Grote giftige spin rukt op: in hele land gesigna­leerd

De agressieve en giftige valse wolfspin is met een grote opmars bezig. Vergeleken met een jaar geleden is het beest in Nederland twee keer zo vaak gezien: elk jaar lijkt het aantal valse wolfspinnen dat wordt waargenomen zich te verdubbelen. ,,De valse wolfspin heeft zich hier definitief gevestigd.”

7 september