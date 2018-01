Deze borrel werd burgemeester Huisman van Oosterhout fataal

Vlak voor Kerstmis, op woensdag 20 december, is het een gezellige boel op de Markt in Oosterhout (Noord-Brabant). De gemeente houdt er zijn jaarlijkse personeelsfeest bij de tijdelijke ijsbaan; de uitbaters zijn er trots op dat hun winterevenement is ge­kozen als partylocatie. Iedereen is van de partij. Ook burgemeester Stefan Huisman.

Het is druk. Barman Arno Meulendijks telt tussen 17.00 en 19.30 uur al snel zo’n tweehonderdvijftig feestvierders. Ambtenaren, wethouders, de hele ‘gemeentekliek’ is binnen. Er wordt gepraat over koetjes en kalfjes, iedereen lijkt het naar zijn zin te hebben.

Burgemeester Huisman heeft piket; dat wil zeggen dat hij snel bereikbaar moet zijn voor nood­gevallen. Was hij dronken? Tsja. In de verklaring die Huisman vrijdag zelf over de avond aflegde, geeft hij in elk geval aan dat hij tijdens de bijeenkomst ‘te veel’ alcohol had gedronken. Terwijl de wethouders een imitatie doen van Jiskefet en een troubadour zijn liedjes zingt, loopt Huisman wat rond en maakt praatjes. Er lijkt niets aan de hand. Gewoon een feest. Gezellig.

Bacootje

Totdat enkele weken later ‘verklaringen’ opduiken. Er is tijdens de bijeenkomst iets fout gegaan. Zo fout, dat het burgemeester Huisman de kop kost. Niet iedereen kijkt daar van op. In Oosterhout wordt de burgemeester ook wel ‘Bacootje’ Huisman genoemd, vanwege zijn liefde voor rum-cola. Ook in Hilvarenbeek, zijn standplaats van 2001 tot 2009, staat de VVD’er er volgens het Brabants Dagblad om bekend dat hij zijn ‘representatieve verplichtingen wel erg bourgondisch invult’.

In Oosterhout staat de burgemeester hier en daar ook te boek als een man die weleens iemand zou betasten. ,,Borsten, billen… Vooral borsten. Het is geen incident. Het speelt al jaren’’, zegt een van de vrouwen die BN DeStem heeft gesproken en die zegt dit zelf te hebben ervaren. Een ander: ,,Als hij een borrel op heeft, gaat hij graaien.’’

Quote Als hij een borrel op heeft, gaat hij graaien Vrouw die zegt ongewenst betast te zijn

Volledig scherm Stefan Huisman in 2012. © Ron Magielse / het fotoburo Iets vergelijkbaars zou zich ook hebben voorgedaan bij de ijsbaan. De ‘verklaringen’ die later volgen over gebeurtenissen die avond – het is nog onduidelijk wie die aflegden, waar, en welke informatie deze verklaringen bevatten – zouden de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen.



De fractievoorzitters krijgen afgelopen vrijdagmiddag een telefoontje van raadsgriffier Eric Kaarsemaker. Ze moeten op stel en sprong naar het stadskantoor komen. Daar horen ze van Kaarsemaker ‘dat het over de burgemeester gaat’. Meer uitleg krijgen ze niet; daarvoor moeten ze naar het provinciehuis in Den Bosch. Het enige dat de fractievoorzitters op dat moment weten, is dat Huisman drie dagen eerder niet aanwezig was bij een raadsvergadering. Maar dat was vanwege een al veel eerder geplande vakantie.

Beschadigd

Om 20.00 worden ze naar de vergaderzaal van Gedeputeerde Staten gebracht. Daar wachten de Oosterhouters op de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Eenmaal aangekomen geeft die een korte, strikt vertrouwelijke toelichting. Daarna komt een zichtbaar emotionele Huisman binnen.

Zijn vriendin houdt hem vast. Hij leest een korte verklaring voor: ‘Eind december 2017 vond de personeelsborrel van de gemeente Oosterhout plaats. Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had. Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd, waarin werd aangegeven dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond en dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen. Voor dit alles bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan. Ik trek uit dit alles de uiterste consequentie en heb besloten mijn ontslag als burgemeester van Oosterhout in te dienen.’

Bezinken

Daarna vertrekt hij naar de anti-chambre van Van de Donk. De fractievoorzitters blijven verslagen achter. Niemand stelt een vraag. ,,Wat moeten we ook vragen?’’, verzucht Cees Noltee van Groen Brabant. Walther Hoosemans van Gemeentebelangen: ,,Iedereen moet het even laten bezinken.’’

Volledig scherm Walter Hoosemans: "Iedereen moet dit even laten bezinken." © RAMON MANGOLD Uit het veld geslagen keren de politici terug naar Oosterhout. Intussen wordt de verklaring van Huisman als persbericht verspreid. De raad sluit als een oester. Hoosemans wordt aangewezen als contactpersoon. Coalitie en oppositie zijn zo goed als eensgezind: er worden even geen vragen gesteld aan de burgemeester. De raad moet de schok eerst verwerken.



Hoosemans zegt dat dit een persoonlijk drama is, dat niet in de politieke sfeer moet worden getrokken. D66-fractievoorzitter Marleen Hemmer verzucht: ,,Het is allemaal zo gevoelig. Het gaat hier wel om mensen.’’



Wethouder Marian Witte, die de burgemeester voorlopig vervangt: ,,We hebben behoefte aan rust in de tent.’’

Huisman verdwijnt van de radar. Een dag na zijn vertrek is hij jarig; het zoeken naar zijn opvolger is dan al begonnen. ,,Het is toch bizar dat iemand in zo’n publieke functie jarenlang met dit gedrag is weggekomen’’, zegt een betrokkene. ,,Eindelijk gerechtigheid.’’

Stefan Huisman laat via zijn woordvoerster weten geen reactie te willen geven.