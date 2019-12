Deze Chileense flashmob verovert momenteel de hele wereld: ‘De verkrachter dat ben jij!’

Van Bogota tot Mexico-Stad en van Parijs tot Amsterdam: een protestnummer tegen het steeds harder wordende seksuele geweld tegen vrouwen in Latijns-Amerika gaat momenteel de hele wereld over. Op sociale media zijn de afgelopen weken tientallen filmpjes verschenen waarop te zien is hoe honderden vrouwelijke betogers in diverse wereldsteden een complete binnenstad overnemen en een indrukwekkende choreografie opvoeren.

Het begon allemaal vorige week maandag, op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, een campagne van de Verenigde Naties. Tientallen vrouwen verzamelden zich voor het Hooggerechtshof in Santiago in Chili - een land dat al maanden geteisterd wordt door grootschalige protesten tegen ongelijkheid - voor een feministische flashmob. Georganiseerd door een klein groepje vrouwen, brachten de betogers het protestlied ‘Een verkrachter op je pad’ ten gehore. Een krachtig strijdlied dat zich als een olievlek over het internet verspreidt.

Het steeds meer verhardende seksuele geweld tegen vrouwen en het extreem lage oplospercentage van ernstige misdrijven (slechts 8 procent van de verkrachtingen in Chili leidt tot een veroordeling) waren voor de betogers de voornaamste reden om via deze flashmob van zich af te bijten. Door de krachtige (maar ook zeer aanstekelijke) tekst en de ludieke danspasjes krijgt de dans nu door het hele continent (en inmiddels ook in Europa) navolging, wat tot zeer indrukwekkende video’s op YouTube en Instagram heeft geleid.

Afgelopen zondag was De Dam in Amsterdam het decor van de flashmob, en ook toeristen die de Eiffeltoren bezochten werden plotseling getuige van het bijzondere tafereel. ,,De onderdrukkende staat is een mannelijke verkrachter”, schreeuwden vijftig jonge mensen in koor, geblinddoekt en opgesteld in een rij. Hun boodschap: er moet een einde komen aan het machogeweld en aan het ‘collectief falen van het rechtssysteem om vrouwen te beschermen’. De verwachting is dat de komende weken meer Europese steden zullen volgen.

Protesten in Chili

Chili is al maanden het toneel van grootschalige protesten. Die begonnen na tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. Demonstranten beklagen zich onder meer over de stijgende kosten van hun levensonderhoud en sociale ongelijkheid in het meest welvarende land van Zuid-Amerika. Ze eisen het aftreden van president Pinera en willen dat alle volksvertegenwoordigers plaatsmaken voor een nieuwe grondwetgevende vergadering.