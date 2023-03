Deze gemeente krijgt straks twee sinterklaasintochten: mét en zónder Zwarte Piet

huiselijk geweld Nooit meer mag de ex van Tess in haar leven komen: ‘Maar een paar woorden en hij heeft me weer’

Weggaan bij je ex die je in elkaar timmert, hoe doe je dat? Tess deed het uiteindelijk, maar moest eerst nóg dieper zinken, voordat ze kon zeggen: Hij mag nooit meer in mijn leven komen. Maar ik moet hem niet zien. Ik val zo weer voor hem.”