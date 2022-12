Deze grote vuurwerkshows gaan niet door vanwege slecht weer

In veel steden gaan de vuurwerkshows met oudjaar niet door vanwege het slechte weer. Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam is zaterdagmiddag geschrapt, op het Museumplein in Amsterdam is wel een show met licht en muziek en wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar, maar ook daar gaat geen vuurwerk de lucht in.

De show met vuurwerk en drones in de A’DAM Toren is verplaatst naar maandag. Den Haag gelastte de show bij de Hofvijver af, en de traditionele vreugdevuren in de stad in Scheveningen en Duindorp zijn uit voorzorg al vrijdag ontstoken.

Ook op andere plaatsen zoals Deventer en Weesp ging zaterdagmiddag alsnog een streep door de vuurwerkshow. Zoetermeer besloot de geplande vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling al eerder van het programma te schrappen. In Hilversum werden ook al twee vuurwerkshows voor zaterdagavond afgelast, en in Apeldoorn gaat een drone- en lasershow niet door, omdat de laserstralen volgens de gemeente door het slechte weer niet te zien zijn.

Efteling

Tilburg annuleerde de professionele vuurwerkshows in de Piushaven en in het Reeshofpark. ,,Een teleurstelling maar noodzakelijk”, zegt burgemeester Theo Weterings over dat besluit. Hij roept Tilburgers op voorzichtig te zijn met het afsteken van vuurwerk. ,,De risico’s dat er iets misgaat zijn groot tijdens deze onstuimige jaarwisseling.” Ook de vuurwerkshows op het terrein van voetbalvereniging ASW in Waddinxveen (Zuid-Holland) zijn afgelast vanwege de harde wind, meldt organisator Visuality Shows zaterdag.

Volledig scherm De organisatie breekt de voorzieningen voortijdig af. Het Nationale Vuurwerk werd vanwege het slechte weer op het laatste moment afgelast © ANP

In Groningen gooit het stormachtige weer vooralsnog geen roet in het eten. Daar gaan de activiteiten door zoals gepland, zo meldt de gemeente. ,,Met als hoogtepunt dat duizenden Groningers af gaan tellen naar het nieuwe jaar. Dit onder begeleiding van een gevarieerd Gronings programma en een spectaculaire projectie- en lichtshow in een vuurwerkvrij centrum!”

Wel is een particuliere vuurwerkshow afgelast vanwege het weer, en verplaatst naar 1 januari. In attractiepark de Efteling wordt een gecombineerde vuurwerkshow gehouden met lasers, licht en vuurwerk, die kan doorgaan bij slecht weer. Of de vuurwerkshow in Schiedam doorgaat wordt om 21.00 uur beslist, meldt de gemeente.

In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn mogen mensen geen vuurwerk afsteken en stonden vuurwerkshows gepland.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: