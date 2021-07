Deze honden jagen wolven weg, maar zijn ‘niet geschikt als huisdier’

De lijst met plekken in Brabant waar zwervende wolven afgelopen anderhalf jaar toesloegen, is fors. De roofdieren doodden in totaal zeker meer dan honderd schapen, van Boekel tot in Berghem en van Vlijmen tot in Wijk en Aalburg. De provincie tuigde een wolvenadviesgroep op die erger moet voorkomen. De waakhonden zijn het jongste wapenfeit.