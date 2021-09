Deze joekel van een Romeinse pijl ging overal dwars doorheen, nu is ‘ie voor één keer te zien in Utrecht

videoHij is lang, hij is sterk, doorboort met gemak de meest geharnaste soldaat en hij komt uit Utrecht. De enige plek op de wereld waar zo'n joekel van een Romeinse pijl compleet in tact is teruggevonden. Archeoloog Nils Kerkhoven stuitert nog altijd van deze ontdekking in een buitencategorie. ,,Nee, de kans dat ik zo’n vondst nog eens doe ... dit blijft wel de grootste uit mijn carrière.”