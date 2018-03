Deze klant die overvaller overmeesterde is held van Albert Heijn

In het dorp zien ze de man ook als 'een superstoere kèl'. ,,Eentje die niet bang is. Geweldig wat hij gedaan heeft'', zegt een Millenaar.



De beroepsmilitair, net terug van zijn missie voor Defensie in Mali, stond vlak voor sluitingstijd rustig zijn boodschappen in te pakken toen de klant achter hem de kassamedewerker bedreigde met een mes en een greep deed in de kassa.



De Millenaar keek heel even de kat uit de boom en viel toen de overvaller aan. Hij wist hem tegen de grond te werken. Personeel van de super aan de Markt in Mill schoot daarna te hulp. De gealarmeerde politie hield de man, een 36-jarige Helmonder, even later aan. Bij de overval vielen geen gewonden. De Millse held wil anoniem blijven, omdat hij beroepsmilitair is.