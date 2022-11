Deze knappe koppen gaan klimaatverandering te lijf: ‘Tadááá, plastic verpakking overbodig’

In korte tijd veel meer vraag naar stroom: Tennet wil dat meer bedrijven piekuren gaan vermijden

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet onderzoekt of het mogelijk is dat klanten - tegen een vergoeding - op piekmomenten minder stroom gaan gebruiken. Het verzoek aan bedrijven is nu al om energieslurpende apparaten waar mogelijk op andere momenten aan te zetten. Het zijn maatregelen om de stroomvoorziening te garanderen, nu er voor meer dan 40 gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet liggen.

17 november