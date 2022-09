Deze koppels hebben hoog jip-en-jannekegehalte: ‘Grote glimlach als ze ons naambordje zien’

Deze beestjes zijn bezig met opmars naar Nederland, maar of we daar blij mee moeten zijn?

Klimaatopwarming zorgt niet alleen voor hetere zomers in Nederland, maar ook voor nieuwe beesten. Welkom (of niet) aan de valse wolfspin, de koninginnepage en, misschien, de dennenprocessierups. ,,Niets iets waar we blij mee moeten zijn, al zitten er mooie exemplaren tussen.”

