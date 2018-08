Deze mannen waren eerder in beeld als moordenaar van Nicky

De moord op Nicky Verstappen is een van de grootste mysteries gebleven. Wie was de moordenaar? Zullen we het vanmiddag weten ? Dit waren de mannen die eerder in beeld waren als moordenaar van Nicky.

Volledig scherm Nicky Verstappen © RV Rochus V. In 2002 werd deze drugsverslaafde uit Tegelen gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van Nicky. Peter R. de Vries ontdekte sporen die naar V. zouden wijzen. Hij was een stiefbroer van een jonge kampleider in 1998. Het onderzoek leverde niets op; enkele weken na zijn aanhouding wordt V. vrijgelaten.



Martin N. Duitse kindermoordenaar die 1992, 1995 en 2001 drie jongens vermoordde. Om de drie jaar wanneer 1998 aan het rijtje wordt toegevoegd. Bewijzen zijn nooit gevonden. Er zijn in de loop der jaren diverse kindermoorden gepleegd in Duitsland die aan beide zijden van de grens in verband werden gebracht met de moord op Nicky.

Kampleider J. In november 2000 wordt hij aangehouden als een minderjarige een aanklacht indient wegens aanranding . Na verhoor mag hij gaan: het is haar woord tegen het zijne.

Erik A. Op 9 januari 2007 in Landgraaf aangehouden vanwege brieven – die op het graf van Nicky werden gevonden – die suggereerden dat A. bij de zaak betrokken was. Na enkele weken werd hij weer vrijgelaten omdat hij psychisch in de war bleek en van alles zou hebben verzonnen.

Joos B. Op 23 november 2010 werden de resten van de in 2003 overleden kampoudste Joos B. opgegraven. Hij was verdacht omdat hij in de jaren vijftig bleek veroordeeld voor ontucht met kinderen. Het DNA van B. matchte niet met het gevonden DNA-spoor.

W. 2001 Arrestatie notoire zedendelinquent uit Kerkrade. W. is in augustus 1998 op de Brunssummerheide gesignaleerd. Maar de precieze dag kan niet worden bewezen. Diverse getuigen komen in de loop der jaren met herinneringen die W. verdacht maken. Hij is inmiddels overleden.

Anderen die werden genoemd: De veroordeelde Duitse kindermoordenaar Marc H., de Fransman Michel F. negenvoudig kindermoordenaar en de kok van het seminarie Rolduc. Hij was al enige tijd in het verzien van de politie. Hij overleed in 1999.