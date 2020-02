Deze mensen duiken vrijwillig in het water: ‘Niets zo fijn als de Noordzee’

Zonder wetsuit in water stappen dat kouder is dan 5 graden Celsius, dat lukt niet alleen Russen en Scandinaviërs - voor wie het een eeuwenoude traditie is - maar ook Nederlanders. Ze nemen ’s winters een verkwikkende duik in de zee, een plas of een aftakking van een rivier en vinden het ijskoude water op hun blote huid héérlijk.