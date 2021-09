Deze mensen zijn blij met de versoepelingen: 'Bruiloft met 1,5 meterregel wilde ik gewoon niet’

Een uitvaart op afstand kan helemaal niet | Mark Elbers, directeur Hess uitvaartverzorging in Capelle aan den IJssel

,,Echt contact is onmisbaar bij afscheid nemen. Dat hebben we door corona wel geleerd’’, zegt Mark Elbers. Hij is blij met de afschaffing van de 1,5 meterregel. Want begrafenissen en afstand houden gaan helemaal niet samen, vindt Elbers. Hij zag hoe mensen soms worstelden met de regels. Mag ik een hand geven? Knuffelen? Überhaupt naast iemand zitten?