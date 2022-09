Deze moestuineigenaren leven in ‘giftige gevarenzone’ bij Chemours: ‘Voor onze gezondheid is ‘t nu al te laat’

B&B Vol Liefde Anne Marie gunt Hans en Petra de liefde: ‘Zij passen veel beter bij elkaar, ik ben zó blij voor ze’

Toen ze hem in een kort introductiefilmpje op een van zijn paarden zag zitten, wist ze: déze man wil ik leren kennen. Maar Anne Marie Hazenberg (53) pakte na tien dagen ook zelf weer haar biezen. Tussen haar en Hans in Frankrijk werd het niks, maar ze kijkt met een fijn gevoel terug op haar avontuur in het RTL-hitprogramma B&B Vol Liefde. ,,Ik ben een betere versie van mezelf geworden.’’

3 september