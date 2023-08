Deze nieuwe winkel verkoopt producten die over de datum zijn: ‘Klanten zijn verbaasd dat het zo goedkoop is’

De ‘Datumvoordeelshop’, zo heet de winkel die onlangs in Nijmegen voor het eerst de deuren opende. De naam zegt het al: ze verkopen producten die aan of nét over de datum zijn. En een stuk goedkoper. Mag dat zomaar?