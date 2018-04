Deze Pasen tekent vooral de wederopstanding van het ei

Voor kippenboeren was 2017 een jaar om snel te vergeten. Meerdere schandalen raakten de pluimveesector hard. Eerst was er de vogelgriep , daarna de fipronilcrisis. Het deed het imago van het ei geen goed. Maar zelfs de hardst getroffenen kunnen nu weer lachen.

,,Nu even niet, want het is nogal druk met Pasen’’, zegt Harold Maassen aan de telefoon. Het zegt iets over de bedrijvigheid op de kippenboerderij in Homoet, waar het 'gelukkig weer business as usual' is.

Hoe anders was dat afgelopen zomer, toen de fipronilaffaire er flink in hakte bij de pluimveehouder. 2,5 miljoen van zijn eieren werden vernietigd, zijn stallen zaten wekenlang op slot. Het kostte Maassen 2.000 euro per dag, in totaal verloor de boer een kleine 400.000 euro. Maar hij heeft het overleefd, en kan weer vooruit kijken.

50.000 eieren per week

Quote Het leek net of er volgende week geen eieren meer te krijgen zijn En hoe. Maassen verkoopt, sinds hij weer aan de slag is, steeds meer van z'n eieren aan winkels in de eigen streek. ,,Dat loopt gewoon goed. Mensen zijn er enthousiast over, en ik krijg er een redelijke prijs voor. Ook niet onbelangrijk.’’



De dagen voor Pasen was het helemaal gekkenhuis, zegt de kippenboer. Normaal zet hij 50.000 eieren per week weg in zijn omgeving, afgelopen week zat hij op 90.000 stuks. ,,Het leek net of er volgende week geen eieren meer te krijgen zijn’’, zegt Maassen lachend. ,,Maar dat is geweldig. Het is een stukje waardering voor mijn eieren en voor m'n werk.’’

Eierautomaat

Ook Ben Janssen kijkt weer vooruit. De kippenboer uit Boven-Leeuwen kan zijn eierautomaat deze dagen wel bij blijven vullen. Met eieren van z'n eigen kippen welteverstaan. Want Janssen begon 2017 met lege stallen; bij een naastgelegen kippenboer was vogelgriep geconstateerd.

Volledig scherm Archieffoto. © ANP Omdat hij vorig jaar met Pasen nog geen nieuwe kippen mocht houden, kocht hij extern eieren in om z'n automaat draaiende te houden. ,,Nu is het allemaal helemaal anders", jubelt Janssen dan ook. ,,De kippen doen het hartstikke goed en de eierautomaat loopt als een tierelier. Eigenlijk begint het een beetje uit de klauwen te lopen.’’



Van heinde en ver komen mensen bij de biologische pluimveehouderij eieren halen. ,,Delft, Breda, Amsterdam, ze komen echt voor mijn eieren. Dit is zo verschrikkelijk leuk om te doen. Gelukkig loopt het in de hele sector ook weer goed. Dat is belangrijk, want er is heel veel gebeurd. Ik ben in ieder geval dolblij, en dan kun je ook makkelijker al die ellende van vorig jaar vergeten.’’

Boerengevoel

Op het pluimveebedrijf van Bert van Leeuwen in Eck en Wiel komt het 'oude boerengevoel eindelijk weer terug'. ,,De kippen doen het uitstekend. Ook zijn de klanten blij dat ze weer witte eieren kunnen kopen, die op dit moment van heel goede kwaliteit zijn.’’

Maar dat boerengevoel heeft wel even op zich laten wachten. Want het fipronilboek, zoals Van Leeuwen het zelf noemt, 'wil maar slecht dicht'. Eind juli vormden de eieren van de kippenboer uit Eck en Wiel volgens de NVWA 'een acuut gevaar voor de volksgezondheid'. ,,Wij hebben nog steeds met de gevolgen te maken’’, zegt de pluimveehouder. ,,Het was een ingrijpende gebeurtenis, en heeft ons er bij stil doen staan hoe betrekkelijk al je bezittingen zijn.’’

Quote We hebben een enorme financiële aderlating ondergaan, maar van financiële steun wil de overheid niks weten