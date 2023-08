Deze plant is de nachtmerrie van menig hooikoortspatiënt en zo herken je 'm

Vijf instellingen roepen tuinbezitters op om de plant alsemambrosia te verwijderen. Deze exotische plant die vaak als onkruid in de tuin verschijnt, veroorzaakt ernstige hooikoortsklachten en is al een aantal jaren bezig aan een opmars in Nederland.

De zaden van de plant komen meestal in tuinen terecht via vogelvoer, zeggen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA, kennisorganisatie FLORON, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en Pollennieuws/Flora van Nederland.

,,Hooikoortspatiënten zijn over het algemeen in te delen in drie groepen”, legt Maurice Martens van Flora van Nederland uit. ,,Er zijn mensen die last hebben van bomen en struiken zoals de hazelaar en de berk. Die hebben vooral in het vroege voorjaar last. Dan heb je de groep die reageert op grassen, die piek is nu zo ongeveer geweest en dan heb je ook nog de groep die reageert op de pollen van kruiden.” Onder die laatste valt ook de alsemambrosia. ,,Zo'n 1 miljoen Nederlanders reageert met hooikoortsklachten op deze plant.”

Alsemambrosia gaat in augustus bloeien en verspreidt dan grote hoeveelheden sterk allergene pollen. Omdat de plant tot in oktober bloeit, wordt het hooikoortsseizoen met zeker twee maanden verlengd.

Vogelvoer

Oorspronkelijk komt de plant uit Noord-Amerika, hij hoort hier dus niet. De instituten roepen al een paar jaar op om groeiplaatsen van alsemambrosia te melden, zodat de planten weggehaald kunnen worden. In 2022 bleek echter dat 60 procent van de honderden meldingen uit particuliere tuinen kwam, waar beheerders van openbaar groen dus niks aan kunnen doen.

Tegenwoordig geldt een verbod op zaden van alsemambrosia in vogelvoer vanwege de ernstige nadelen van deze plant. Maar de zaden kunnen wel veertig jaar kiemkrachtig blijven, zodat de plant toch opkomt in de tuin.

Hoe te herkennen?

Op de site van FLORON en Flora van Nederland is informatie te vinden over het herkennen van echte alsemambrosia. De blaadjes van de plant zijn ‘veerdelig gespleten’. Onderaan de stengel staan de takjes kruiselings tegenover elkaar en hogerop staan ze steeds meer verspreid. De bladeren zijn boven en onder heldergroen. De stengel heeft lange zachte haartjes, is meestal groen, maar soms (bij een oudere plant) roodbruin verkleurd. In augustus en september krijgt de plant bloemetjes die eruitzien als ‘een uitgerekte tros van hoofdjes’. In de hoofdjes zitten kleine bolletjes waar een erg sterk allergeen uit vrijkomt.

Wie de plant uit zijn tuin haalt moet handschoenen aandoen, want de alsemambrosia kan ook huidklachten veroorzaken. Als de plant al bloeit is het tevens aan te raden om een mondkapje en een veiligheidsbril te dragen, zegt de NVWA. Uitgetrokken planten moeten met het restafval weggegooid worden en mogen niet in de gft-bak.

Volledig scherm Alsemambrosia © FLORA