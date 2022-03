Deze stad zet zich groots in voor het voortbestaan van de bij

Wist u dat er wel 358 verschillende soorten bijen in Nederland zijn, waarvan de helft wordt bedreigd? In Arnhem zijn steeds meer mensen zich daarvan bewust. Elke wijk van de stad heeft een bijensoort geadopteerd. In het centrum en de buurten eromheen ontfermen vrijwilligers zich bijvoorbeeld over de klokjesbij. Dat betekent dat ze in hun tuin, bloembakken op het balkon of stukjes gemeentelijk groen campanula zaaien. De uitbundig bloeiende paarse klokjesbloemen zijn bij klokjesbijen namelijk favoriet, verklaart Astrid Boerkamp, vrijwilliger bij de stichting Arnhem Zoemt. ,,Voor één nakomeling moet een klokjesbij stuifmeel uit wel 59 bloemetjes halen. Om een populatie bijen te krijgen, is het dus belangrijk dat veel mensen in dezelfde buurt klokjes planten. Met één stadstuin red je het niet. En bijen vliegen makkelijk van de ene naar de andere tuin.’’