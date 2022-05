Deze supporters laten overwinningstatoeage ‘gewoon’ staan: ‘Spijt? Nee joh, ik laat het cuppie er nog bij zetten!’

Wie wilde 'gangmaker' Rodney (44) dood hebben? 'Hij verdiende het niet om zo dood te gaan’

In het huis van de in februari doodgeschoten Rodney Mijnals is na de moord een hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat de 44-jarige Amsterdammer actief was in de drugshandel en daarmee in de problemen is gekomen. Een conflict in de relationele sfeer wordt echter ook niet uitgesloten, zo werd gisteravond duidelijk in Opsporing Verzocht.

25 mei