Deze week wordt het écht heet

Vrijwel precies een jaar geleden, de nacht van 18 op 19 juli 2017, was voor het laatst sprake van een tropennacht ergens in Nederland. In Vlissingen en Eindhoven bleef de temperatuur iets boven de 20 graden.



In de kustgebieden gebeurt het wel vaker dat het kwik, in de zomer, 's nachts boven de 20 graden blijft. ,,In het binnenland is dat veel zeldzamer. Bijvoorbeeld in het buitengebied in de provincie Utrecht is het slechts vijfmaal gebeurd sinds 1901!”