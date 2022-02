Deze Zierikzeese heet Eunice Storm en ze vindt storm ‘verschrikkelijk’

,,Oh, nee, daar heb je Eunice! Had je niet beter thuis kunnen blijven?” Zo werd Eunice vrijdagochtend verwelkomd door haar klasgenoten van het Hoornbeeck College in Goes. Haar telefoon ontploft bijna door alle berichtjes. ,,Iemand schreef: ‘Krijg ik m’n hek nog terug? Dat is net weggewaaid’. Ik antwoordde: ‘Ja hoor, stuur maar een tikkie’.” Eunice vindt al die aandacht ontzettend grappig. Ze is vrijdagavond zelfs uitgenodigd bij talkshow Beau. Ze rijdt door de storm naar de studio in Amsterdam.