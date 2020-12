Dichte mist in vrijwel het hele land: pas op voor slecht zicht op de weg

Door een storing misten er duizenden besmettin­gen

15 december Door een storing in de computersystemen van de GGD’s misten er duizenden besmettingen bij de wekelijkse cijfers. In totaal gaat het volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om ongeveer zesduizend positief getesten. ,,Die komen dus bij de aantallen die we hebben gemeld.’’