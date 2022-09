Dick Benschop stapt op als baas van Schiphol na maanden van chaos: ‘Ik heb mijn best gedaan’

4 stappen De keuze is reuze: zo filter je uit 3192 opties de ultieme studie voor jou

Weet je nog niet wat je wilt gaan studeren? Da’s niet zo gek: de keuze is reuze. Je kunt alleen in Nederland al kiezen uit 3192 studies op hbo- of universitair niveau. Een immens aantal, maar met de nodige moeite is dat terug te brengen tot vijf. En zelfs naar die ene ultieme studie voor jou. Studiekeuzecoach Xandra Koops biedt hulp, ook tijdens de Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle, op 7 en 8 oktober in Zwolle.

13 september