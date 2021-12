Die belerende houding verbaast mij. Zijn we allemaal plotseling roomser dan de paus?

Het is Eerste Kerstdag 2020 en ik lig languit op de bank met een gruwelijke kater. Buiten is het koud en grijs. Binnen staat de tv aan. Mijn kerstdiner staat in de oven en ik schenk mezelf nog maar een glas wijn in. Ik ben alleen. Mijn familie zit gezellig samen aan de kerstdis, maar ik kon er niet bij zijn dit jaar. Ik zit tot de jaarwisseling in quarantaine.

Een paar dagen geleden lag ik nog op het strand van Kaapstad. Ik had mezelf net van top tot teen ingesmeerd toen ik een pushbericht ontving op mijn telefoon. Over een mogelijk vliegverbod voor alle vluchten uit Zuid-Afrika naar Nederland vanwege de nieuwe besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant. ‘Als je nog terug wil, moet je niet te lang wachten’, waarschuwde mijn vriend bij wie ik op bezoek was. Ik had een risico genomen door een ticket te boeken naar een ‘code geel’-land, maar ik keek er enorm naar uit om kerst en oudejaarsavond met hem te vieren.

Nog diezelfde avond boekte ik een ticket terug naar Nederland. Vierentwintig uur later zat ik thuis met mijn ziel onder de arm een fles Chenin Blanc leeg te drinken. Ik was verdrietig over de situatie maar kreeg weinig bijval. Sterker nog: mij werd ingewreven dat het mijn eigen schuld was, omdat ik een risico had genomen en ik niet moest vergeten om thuis in quarantaine te blijven. Alsof ik dat zélf niet wist. Die belerende houding verbaasde mij. Zijn we allemaal plotseling roomser dan de paus?

Nu, een jaar later, zitten we in precies dezelfde situatie. Zuid-Afrika zit weer op slot en een nieuwe Zuid-Afrikaanse variant zorgt weer voor een strenge lockdown. Ik ben in Nederland en probeer me netjes aan de regels te houden, maar ik merk dat ik daar moeite mee heb. Ik woon piepklein en ik mis mensen om me heen. Ik vraag me af: als ik het al lastig vind, hoe moet het dan zijn voor een gezin met jonge kinderen in een flat op drie hoog achter? Of voor alleenstaanden die wederom een eenzame kerst tegemoet gaan?

De coronamaatregelen zijn voor ons allemaal hetzelfde, maar de gevolgen van de regels zijn voor iedereen anders. En aangezien we voorlopig geen licht aan het einde van deze coronatunnel zien, kan ik me goed voorstellen dat het moeite kost om de regels strikt te blijven volgen. We doen allemaal ons best, maar zijn ook moe, somber of worden recalcitrant. Wat kunnen we doen om de moed erin te houden? Ik praat hierover met Tubantia-verslaggever Fardau Wagenaar: ,,Ik snap best dat jonge mensen elkaar opzoeken. Dat veroordeel ik niet.” Luister mee!

