Diederik Samsom adviseerde Nederland boeren verplicht uit te kopen

Voormalig PvdA-leider Samsom is kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en had in die hoedanigheid afgelopen november een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dat gesprek zei hij volgens de twee media over de stikstofproblemen dat ‘Nederland met de auto vol de vangrail is ingereden en dat bijsturen niet meer helpt’. De neerslag van stikstof heeft zo’n impact op de natuur dat daardoor nauwelijks nieuwe wegen mogen worden aangelegd.

De Europese Commissie gaat niet over hóé een land de stikstofdoelen haalt, maar kan daarin wel adviseren. Samsom lijkt dat in dat gesprek ook gedaan te hebben. Hij wees er onder meer op dat de Europese Commissie ‘vrij streng’ is over vrijwillige uitkoopregelingen - er ligt er nu een ter goedkeuring in Brussel - maar bij een verplichte uitkoop is de Commissie juist minder streng, zei Samsom. Daardoor kan Nederland in een verplichte regeling juist hogere bedragen bieden of gunstigere voorwaarden om te stoppen voor boeren. Volgens Samsom is er bij de Europese Commissie weinig ruimte voor uitstel of flexibiliteit.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil in een reactie aan deze site benadrukken dat de Europese Commissie ‘niet aandringt’ op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren. ,,Wel is gewezen op de gevolgen van mogelijke beleidskeuzen in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing vervolgens wordt gekozen.”

Politiek gevoelig

Verplichte uitkoop van boeren ligt in Den Haag politiek heel gevoelig. De BoerBurgerBeweging (BBB), die vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen als grote winnaar uit de bus kwam, peinst niet over medewerking, net als een groot deel van de Tweede Kamer. In het door stikstofminister Van der Wal ingezette beleid wordt verplichte uitkoop dan ook als allerlaatste optie gezien, maar volgens de Europese Commissie kan verplichte uitkoop juist een manier zijn om uit de crisis te komen.