Dief steelt auto met 2-jarig jongetje op de achterbank

'BAM wist van scheuren in parkeergarage Eindhoven Airport'

11:30 Bouwbedrijf BAM erkent dat er al in maart scheuren waren te zien in de in mei ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Experts constateerden toen dat het om een 'esthetische kwestie' ging, niet om een constructief probleem. Dat zegt BAM in reactie op berichtgeving van EenVandaag.