Dierenactivisten beloven meer acties in Efteling: ‘Ze hebben oogkleppen op’

Steeds minder jongeren zijn fan van het konings­huis

14 april De populariteit van het koningshuis onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat schrijft de NOS op basis van resultaten van onderzoeksbureau Ipsos. In 2007 was 70 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar nog enthousiast over het koningshuis, vorig jaar was dat nog maar 55 procent.