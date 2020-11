Dierenorganisaties willen onderzoek naar doodschieten chimpansees

Coronavirus LIVE | Deskundi­gen praten Tweede Kamer bij, wereldwijd recordaan­tal besmettin­gen

10:14 Basisschoolleerlingen hebben ‘weinig tot geen progressie’ geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren, blijkt uit onderzoek. Op dit moment is bijna 40 procent van de reguliere zorg afgeschaald, en het gaat nog wel tot april duren voordat die achterstand in ingelopen. Liefst 80 procent van de Nederlanders vindt het terecht dat het kabinet met nieuwe maatregelen is gekomen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het nieuws van de afgelopen dagen leest u hier terug.