Dierenpark Amersfoort laat drie wolvenwelpjes inslapen

Wat kunnen we doen tegen de aanhouden­de droogte op de Veluwe?

6:41 De situatie nu: een sproeiverbod voor de grootste droogte in 45 jaar op de Veluwe. In 2018: een recorddroogte. En in 2019? Een kurkdroge Achterhoek. De ernstige droogte lijkt vooral in deze regio een structureel probleem te worden. Is er een oplossing?