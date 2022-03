Diggy Dex maakt nummer voor doodzieke Sharon (31): ‘Haar verhaal is écht heftig en ruw’

Salpeter­zuur komt vrij in Weert, een gewonde

Door een lekkage met salpeterzuur is woensdagmiddag op een bedrijventerrein aan de Wetering in Weert iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het lek werd rond 14.00 uur bij een van de bedrijven gemeld, de hulpdiensten sloegen meteen groot alarm. Boven het bedrijf waar het lek ontstond, kronkelden geelbruine rookslierten omhoog.

16 maart