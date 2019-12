Dikke mistdeken over Nederland: tanker botst tegen brug, urenlang geen vluchten in Eindhoven

Waterkwali­teit in sloten, plassen en vennen zorgelijk, blijkt uit groot burgeron­der­zoek

10:06 De kwaliteit van kleine wateren in Nederland is zorgelijk. Zo heeft ruim tweederde van de sloten, beekjes en plassen een te hoog stikstofgehalte, blijkt uit een groot burgeronderzoek dat is gecontroleerd door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Dat onderzoek is opgezet omdat de overheid de kwaliteit van kleine wateren nauwelijks controleert.