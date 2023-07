Dinsdag code geel in groot deel van het land om onweersbuien, einde neerslagtekort in zicht

met videoHet KNMI heeft in een groot deel van het land voor dinsdagochtend code geel aangekondigd vanwege onweersbuien. Vooral in het noorden, midden en oosten van het land komen dan talrijke buien voor, met plaatselijk onweer en kans op hagel. Ook de rest van de week blijft nat en wisselvallig. Daarmee lijkt het einde van het neerslagtekort na de droge junimaand in zicht.

Het kan ‘morgenochtend plaatselijk tot felle buien komen', zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza, met kans op onweer en hagel. Taferelen zoals het noodweer in Italië afgelopen week worden het niet: ,,Het zijn niet de hagelstenen zoals bij het Gardameer. Het is zomerhagel met kleine stenen.” Wel kan het plaatselijk ‘veel plensen’ en kunnen er windstoten voorkomen.

Code geel geldt dinsdag vanaf 08.00 uur voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en het Waddengebied. Halverwege de middag verlaten de onweersbuien via het oosten het land, zo is de verwachting.

Supermaan

Ook de rest van de week wordt het nat met veel regen, al zullen er ook droge momenten zijn met opklaringen. ,,Waar we deze week veel mee te maken hebben is een westenwind. Vanaf de oceaan trekken geregeld gebieden met bewolking, buien en soms ook langere tijd regen over. Maar er zijn ook wel echt droge periodes tussen die regengebieden door, en dan kan de zon even doorbreken.”

Het natte, bewolkte weer is slecht nieuws voor wie dinsdagavond een glimp van de supermaan hoopte op te vangen. ,,Er zijn hier en daar opklaringen", zegt Knol, ,,maar er is heel veel bewolking. Het wordt een lastig verhaal. Woensdagavond zijn de kansen beter, en dan is hij ook nog wel goed zichtbaar.” Een mooie foto maken zal dan dus waarschijnlijk beter lukken.

Neerslagtekort aangevuld

Ook al breekt het zonnetje af en toe door, veel warmer dan een graad of 20, 22 wordt het niet. Echt zomerse temperaturen zitten er dus voorlopig niet in. Maar: het natte weer is wél goed voor de natuur, want het neerslagtekort verdwijnt langzaamaan. Lokaal lopen de neerslagsommen deze week op naar 60-75 mm - ongeveer een volledige maandhoeveelheid aan regen. ,,We gaan richting een situatie zonder tekort. Met deze week in het vooruitzicht worden de neerslaghoeveelheden steeds meer aangevuld.”

Aanjager van het wisselvallige weertype is de opvallend sterkte straalstroom van dit moment - dat is een ‘rivier’ met zeer veel wind die vanaf de Atlantische oceaan dwars over Europa loopt, op het grensvlak tussen koele noordelijke en warmere zuidelijke lucht.

Een dronefoto van een naderende onweersbui in Someren. Het KMNI heeft in een groot deel van het land dinsdagochtend code geel aangekondigd vanwege onweersbuien.

,,De straalstroom zit wat hoger in de atmosfeer, op 10 kilometer, en is een beetje de aanjager van het weer", legt Knol uit. ,,De stroom pikt lagedrukgebieden - regengebieden - die boven de oceaan tot ontwikkeling komen op. Ze koersen continu over het westen van Europa, omdat die straalstroom pal boven ons hoofd ligt.” En dat betekent: regen hier. Hoeveel, dat wisselt de komende dagen, met dinsdag dus meer buien.

Ook in delen Frankrijk, Spanje en Italië natter

De straalstroom zorgt er ook voor dat het verre zuiden van Europa juist aanhoudend droog blijft, evenals het hoge noorden. Maar direct ten zuiden van ons is het ook koeler en natter. Delen van Noord-Spanje, Frankrijk en Italië krijgen de komende week met beduidend lagere temperaturen en buien te maken. ,,Het zit een beetje rond de Alpenlanden", zegt Knol, ,,en in het noorden van Italië en Spanje zijn ook wel geregeld buien."

Zit er in Nederland na komende week nog zomers weer in het verschiet? ,,Er zijn heel voorzichtig wat signalen dat het na het weekend droger wordt, maar daar zit een onzekerheid in, dus we houden nog een slag om de arm. We houden de komende dagen in de gaten of die signalen sterker worden.”

Een flinke onweersbui heeft gezorgd voor wateroverlast in Zwolle. Komende week wordt veel regen verwacht.