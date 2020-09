Dinsdag was het nog 35 graden, vannacht vroor het -1,3 graden in Twente

LIVE | Spanje coronakop­lo­per van Europa, politie breekt illegale feesten af

11:54 Spanje is coronakoploper in Europa. Nergens zijn er zoveel besmettingen per 100.000 inwoners: ruim 300 over de afgelopen twee weken. Ook het dodental begint in Spanje weer stevig te stijgen. Het RIVM meldde zaterdag in ons land 1898 nieuwe besmettingen. 30 van hen belandden in het ziekenhuis, waarvan 9 op de ic. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.