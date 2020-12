Directeur Pfizer: ‘Ik heb geleerd dat je niet moet proberen te overtuigen’

Winkels dicht, scholen op slot, maar Nederland trekt zich weinig aan van Rutte: nog steeds druk op de weg

21 december Winkels dicht, scholen op slot en een dringende oproep om thuis te werken. Toch was het ook in de eerste week van de strenge lockdown hartstikke druk op de Nederlandse wegen. ‘Ik vind dit opmerkelijk, de oproep van Rutte was toch vrij duidelijk’.