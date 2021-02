Directie Limburgse omroep trekt ‘verborgen camera’-plan in na onrust op redactie

Dertig basisscho­len in West-Bra­bant negeren kabinet en blijven maandag dicht

3 februari De ruim dertig basisscholen van Lowys Porquin in West-Brabant gaan maandag niet open. Dat maakt de organisatie woensdag bekend in een brief aan ouders. ,,We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Na overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat dat op dit moment niet mogelijk is.”