Dirk Scheringa wordt Dikkie de Kid in polderwestern over zijn leven: ‘Hij was een cowboy’

Groningen opge­schrikt door forse aardbeving met kracht van 3,4

7:14 De provincie Groningen is vanochtend getroffen door een forse aardbeving. Rond 05.50 uur vond een beving van 3,4 op de schaal van Richter plaats. Dat is net zo zwaar als de meest recente zware beving in Zeerijp. Op social media melden honderden mensen dat ze er wakker van werden. ,,Het voelde alsof er een vrachtwagen door je huis reed.” Over de schade is nog niks bekend.